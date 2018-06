Alla salute, felicità e malattia

ROMA, 7 GIU - Si può cercare la felicità anche durante la malattia? È la domanda centrale del documentario 'Alla salute' di Brunella Filì (alla sua opera seconda dopo 'Emergency Exit'), in concorso al Biografilm Festival di Bologna nella sezione Biografilm Italia dove passa in anteprima il 15 giugno. Il film racconta la storia di Nicola Difino, food-performer che, ammalatosi di linfoma non-Hodgkin, ha trasformato il suo percorso da paziente in una sfida, per trovare la sua personale "ricetta della felicità", proprio quando ha dovuto fare i conti con il rischio di morire. La sua vicenda è accompagnata nel film dalle interviste e testimonianze dei suoi più cari amici - chef e artisti fra cui Roy Paci, Paola Maugeri, Donpasta, Simone Salvini, Diego Rossi - e delle persone che lo hanno aiutato ad affrontare tutto il percorso, fra cui il suo medico ed il suo infermiere.