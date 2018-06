I dinosauri 'migranti' di Jurassic World

ROMA, 7 GIU - Gli appassionati della saga Jurassic possono dormire sonni tranquilli: il mondo dei dinosauri continuerà a vivere sugli schermi per chissà ancora quanti anni e sequel. 'Jurassic World: Il Regno distrutto', diretto da Juan Antonio Bayona, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, in sala dal 7 giugno con 840 copie con Universal Pictures, sembra infatti lo spin off di una nuova serie. Quinto capitolo della saga iniziata nel 1993 da Steven Spielberg e sequel del film omonimo del 2015 campione di incassi, vede il ritorno sia dei dinosauri delle precedenti puntate, resuscitati 60 milioni di anni dopo la loro estinzione, ma anche la loro versione modificata grazie alla genetica (è il caso del feroce Indoraptor). E in un blockbuster sempre più ricco di effetti speciali, tanti temi in sotto testo come migrazione, razzismo e guerra. Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Jeff Goldblum. Jurassic World 2015 ha incassato 1,6 miliardi di dollari ed è al quinto posto tra i maggiori incassi di sempre.