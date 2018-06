Festival Seeyousound diventa itinerante

TORINO, 7 GIÙ - Seeyousound, il festival italiano dedicato all'incontro tra cinema e musica, diventa itinerante. Prima della quinta edizione, in programma a Torino dal 23 gennaio al 3 febbraio 2019, sarà infatti al Cineclub Arsenale di Pisa dal 23 al 27 ottobre, a Palermo dall'8 all'11 novembre, in collaborazione con il Polo Museale d'Arte Moderna e Contemporanea, e a Lecce, dal 28 novembre al primo dicembre in collaborazione con Apuleia Film Commission. La decisione di diventare itinerante alla luce del crescente successo della manifestazione. "Ancora una volta Torino fa da laboratorio e in un settore, il cinema, sul quale ha investito molto sin dai suoi albori", dice il direttore Maurizio Pisani. Il Festival offre proiezioni, sonorizzazioni di film muti e video artistici, incontri, esperimenti di nuovo cinema digitale, concerti e performance. Sotto la Mole, intanto, parte l'8 giugno il progetto SoundFrames Days #3, in collaborazione con il Museo del Cinema, dedicato alla sonorizzazione di video contemporanei.