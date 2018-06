Applausi e dissensi per Don Carlo"

(ANSA) – BOLOGNA, 7 GIU – Applausi alla parte musicale, dissensi a quella visiva: è accaduto alla prima al Teatro Comunale del Don Carlo di Giuseppe Verdi diretto da Michele Mariotti e messo in scena da Henning Bockhaus. Motivo delle lagnanze un allestimento inutilmente kolossal (scene di Nicola Rubertelli), non nocivo alla partitura ma neppure rivelatore di particolari idee registiche, riempito qua e là di ovvietà di dubbio gusto come la presenza di Eboli nella stanza di Filippo II prima della celeberrima aria Ella giammai m'amò in cui il bravissimo basso ucraino Dmitry Beloselskiy ha mostrato una sofferta autorevolezza che gli ha fatto guadagnare un lungo consenso. Michele Mariotti, che ha scelto per l'ennesimo debutto verdiano la versione italiana in 4 atti dell'opera, è stato pure festeggiatissimo dopo una prova ben calibrata drammaturgicamente. All'11/o anno di collaborazione coi complessi della Fondazione bolognese, il rapporto tra il direttore pesarese e i collaboratori ha raggiunto livelli di assoluta simbiosi e maturità.