Lisiecki, Chopin fa parte di me

ROMA, 6 GIU - Un fuoriclasse ventitreenne da cento concerti l'anno. Jan Lisiecki, giovane talento canadese di genitori polacchi, sarà sul palco di Santa Cecilia giovedì 7 giugno alle 19:30 con un suo cavallo di battaglia, il concerto n.2 per pianoforte di Fryderyk Chopin diretto da Antonio Pappano con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale. E' una composizione che suona praticamente da quando era bambino, lui che ha cominciato a cinque anni a muovere le dita sulla tastiera e che a 13 si è affermato a livello internazionale registrando i concerti per pianoforte del musicista polacco proprio all'istituto Chopin, vincendo il premio della critica Diapason Découverte. "Amo molto il secondo movimento - dice - è molto più profondo. Conosco benissimo la partitura, mia e dell'orchestra. Fa parte della mia vita. Si può immaginare come una sorta di danza tra il piano e l'orchestra".