Maccio Capatonda gioca con The Generi

MILANO, 06 GIU - Una discesa infernale nelle viscere del racconto cinematografico, una comica distopia, un gioco satirico: questa la traiettoria che Maccio Capatonda disegna con la serie 'The Generi', la nuova produzione originale Sky e Lotus Production disponibile da domani nella collezione Generation di Now Tv e su Sky On Demand. Otto episodi in cui l'umorismo surreale del comico segue un cammino onirico dal western all'horror, dal fantasy alla commedia sexy, dal noir al cinecomic, dalla risata all'attualità. "Lo spunto iniziale era quello di sbizzarrirmi a livello registico e autoriale, volevo che fosse una serie variegata - racconta l'attore, autore e regista - Il viaggio nei generi però è anche una storia sull'uomo contemporaneo: ormai molto comodo grazie alla tecnologia, vive in un immobilismo sul divano che gli permette di non mettersi in gioco. Cosa succederebbe se una persona che è spettatrice della sua vita diventasse protagonista dei film che tanto ama?".