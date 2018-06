Biennale, a Farronato Padiglione Italia

ROMA, 6 GIU - Sarà Milovan Farronato il curatore del prossimo padiglione Italia alla Biennale Arte di Venezia del 2019. Lo anticipa all'ANSA il ministro di beni culturali e turismo Alberto Bonisoli, che ha scelto il nome di Farronato nella terna proposta dalla dg arte contemporanea e architettura Federica Galloni. E' la prima nomina del neo ministro. Farronato, 43 anni, è direttore e curatore della Fiorucci Art Trust per la quale quale ha sviluppato dal 2011 il festival Volcano Extravaganza a Stromboli. Insieme all'artista Paulina Olowska, ha fondato nel 2014 il simposio Mycorial Theatrea Rabka, in Polonia, che nel 2016 è migrato a San Paolo, Brasile. Ulteriori collaborazioni includono le Magazine Sessions (nel 2016) con le Serpentine Galleries di Londra. Il progetto di Farronato, assicura Bonisoli, è "molto originale e innovativo anche dal punto di vista dell'allestimento, valorizza il lavoro degli artisti e pone il Padiglione in linea con il panorama artistico internazionale".