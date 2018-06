FestambienteSud,a Vieste Fresu-Dominguez

VIESTE (FOGGIA), 6 GIU - Prenderà il via a Vieste, il 25 luglio, a Marina piccola, la XIV edizione di FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Dopo un incontro di apertura moderato dal presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, sarà un evento artistico ad aprire la programmazione musicale: il concerto di Paolo Fresu in duo inedito con il pianista iberico Chano Dominguez. Lo annunciano il direttore del festival, Franco Salcuni, e Rossella Falcone, assessore al Turismo della città garganica. FestambienteSud, dopo l'avvio a Vieste, si sposterà a Monte Sant'Angelo dal 26 al 29 luglio, per chiudere a San Giovanni Rotondo il 5 agosto con un grande evento finale.