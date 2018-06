In mostra al Marca i Robot di Sirelli

CATANZARO, 6 GIU - Una grande mostra personale dedicata dell'artista dei Robot. E' quella che il Marca di Catanzaro, sua città natale, dedica a Massimo Sirelli. S'intitola "Teneri Bulloni" la rassegna curata da Altrove. Sirelli, da alcuni anni il nome di riferimento in Italia per l'arte applicata al concetto di upcycling, quella speciale forma di creatività attraverso cui materiali di scarto vengono trasformati in oggetti il cui valore si moltiplica, torna con le sue creazioni nella città che lo ha visto nascere. La sua ricerca artistica, che affonda le radici nel mondo del writing, ha finito per scontrarsi nel corso degli anni col suo eterno spirito fanciullesco, e hanno così preso forma i suoi incredibili Robot: creature assemblate con oggetti provenienti dai mercati, dagli scaffali, dalle strade di tutto il mondo, ognuno dotato di una sua personalissima identità e con una storia da raccontare, e che trovano spazio nel progetto speciale di Sirelli: la prima Casa Adozioni di Robot da compagnia al mondo.