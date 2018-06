Pk, l'indiano che andò in Svezia in bici

ROMA, 6 GIU - "Seguire il cuore e credere nel potere dell'amore". Se il consiglio viene da un uomo partito dall'India in bicicletta per raggiungere il suo amore in Svezia, bisogna crederci. E non si può neppure dubitare che le favole possano diventare realtà ripercorrendo la storia dell'indiano Pikay, cresciuto in una famiglia di intoccabili in un villaggio sperduto nell'Est dell'India. "Siamo schiavizzati dalle nostre menti che ci controllano. Se seguiamo la mente pensiamo solo ad accaparrare cose. Il cuore è molto più importante" dice all'ANSA Pikaj. Artista di strada, conosciuto come PK, famoso per i suoi ritratti, Pikay è diventato ora il protagonista di un libro, 'L'incredibile storia dell'uomo che dall'India arrivò in Svezia in bicicletta per amore' del giornalista e scrittore Per J. Andersson, pubblicato in Italia da Sonzogno, tradotto in 18 lingue, anche il mandarino, di cui sono stati venduti i diritti per farne un film.