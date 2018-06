A teatro Huppert, Camilleri, Poretti

ROMA, 06 GIU - L'11/o Napoli Teatro Festival al via tra Isabelle Huppert a tu per tu con ''L'amant'' di Marguerite Duras e Fausto Russo Alesi e Imma Villa in ''Regina madre'' di Manlio Santanelli; Andrea Camilleri attore per una notte con le sue ''Conversazioni su Tiresia'', dirette da Roberto Andò, al Festival del Teatro Greco di Siracusa e Giacomo Poretti, ma senza Aldo e Giovanni, al XVI deSidera Festival con il monologo ''Fare un'anima''; ''Le solite ignote'' di Manuela Cherubini da ''Acassuso'' di Rafael Spregelburd alla XXIII Rassegna di Drammaturgia Contemporanea di Genova e ''Kiss me, Kate - Nelle vene dell'America'', il musical sulle note di Cole Porter, al XXIX Ravenna Festival; fino al ''Teatro da mangiare? La vita attorno a un tavolo'' del Teatro delle Ariette di Paola Berselli e Stefano Pasquini, tra Amatrice e Cittareale (RI); sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel week end.