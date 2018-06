Da Morandi a Ferilli, ciak Mediaset

ROMA, 5 GIU - Sono sette i set della nuova fiction Mediaset: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di "L'Isola di Pietro" 2 con Gianni Morandi (tra le new entry Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini) di "Rosy Abate" con Giulia Michelini e il ritorno a distanza di 20 anni de "La dottoressa Giò" con Barbara d'Urso. E ancora, quattro novità assolute: "Liar" con Alessandro Preziosi e Greta Scarano; "Un bel luogo per morire" con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, "Lontano da te" con Megan Montaner e Alessandro Tiberi e "L'amore strappato" con Sabrina Ferilli. Ad annunciarlo il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri e della fiction Mediaset Daniele Cesarano.