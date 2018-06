Medimex, al via edizione 2018 Taranto

TARANTO, 5 GIU - "E' un gesto di amore intelligente di tutta la Puglia verso Taranto, perché Taranto, più il tempo passa, più nella coscienza collettiva dei pugliesi, degli italiani, diventa un'arma fondamentale di rivoluzione gentile". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parlando con i giornalisti a margine della presentazione del programma definitivo dell'edizione 2018 del Medimex, il salone internazionale della musica promosso da Puglia Sounds, che quest'anno, per la prima volta, non si terrà a Bari ma a Taranto, dal 7 al 10 giugno. Dopodomani i Kraftwerk, i grandi padri della scena elettronica mondiale con lo spettacolo 'Kraftwerk 3-D', si esibiranno sulla rotonda del lungomare del capoluogo ionico; venerdì 8 giugno sarà la volta dei Placebo, tra le più importanti rock band della scena mondiale. Il prezzo dei concerti sarà di 15 euro per una serata e 25 euro per l'abbonamento a entrambi. Articolato il programma dei 4 giorni che si svilupperà in molti dei luoghi più suggestivi di Taranto.