GF, vince Mezzetti, il Tarzan di Viterbo

ROMA, 5 GIU - Era il super favorito, e non ha deluso, è stato quello che ha saputo mostrare più fair play in un'edizione dove le cadute di cattivo gusto hanno superato spesso il limite, con due concorrenti squalificati a furor di popolo: occhi azzurri, ex modello, Alberto Mezzetti, soprannominato per i suoi capelli lunghi e biondi il Tarzan di Viterbo, è il vincitore del Grande Fratello 15 targato Barbara D'Urso. Su Canale 5 la finale del reality show è stata seguita da 3 milioni 797 mila telespettatori con 23.63%, (la proclamazione è arrivata al termine di una lunghissima puntata conclusasi alla 1:45 circa). In studio la D'Urso in abito da sposa trova finalmente il suo Harry: è Cristiano Malgioglio, e i due suggellano con un bacio la loro unione. Il vincitore si è portato a casa il montepremi di 100 mila euro. La guest star della serata è stata Gina Lollobrigida. Mezzetti, 34 anni, celibe, è nato a Viterbo da una famiglia agiata e vive ancora lì. Nella città laziale, infatti, gestisce un centro scommesse.