Parte campagna solidarietà frati Assisi

ASSISI (PERUGIA), 4 GIU - Al via la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi "per poveri e dimenticati dal mondo". Sarà possibile donare con sms e chiamate da rete fissa al 45515 dal 5 giugno al 5 luglio. Ogni anno i francescani organizzano una serata di beneficenza "Con il Cuore nel nome di Francesco" che unisce musica, cultura, solidarietà e fraternità. L'appuntamento, condotto da Carlo Conti e trasmesso in diretta su Rai1 il 19 giugno alle 20.35, vedrà la partecipazione tra gli altri di Nino Frassica e Marco Carta. "Una maratona di beneficenza che - spiega il Sacro convento in una nota - si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà per aiutare e sostenere progetti a favore delle famiglie più in difficoltà in Italia e le missioni francescane all'estero". Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, ha invitato "gli italiani a far battere il proprio cuore per i propri connazionali e per raggiungere un nuovo record della generosità".