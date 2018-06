Torna il Festival della Fiaba

MODENA, 4 GIU - Torna a Modena, dal 7 al 17 giugno, il 'Festival della Fiaba', che si terrà all'interno del complesso San Paolo. Nato da un progetto della regista teatrale Nicoletta Giberti, quest'anno avrà come tema centrale la 'volontà'. Previste una serie di conferenze a ingresso gratuito e mostre di artisti, tra cui Paolo Franzoso, autore della locandina del Festival 2018, che sarà presente con una personale curata da Marco Bertoli. Le fiabe della tradizione saranno il cuore dell'evento, dedicato agli adulti, ma rivolto in particolare anche ai più piccoli, con un momento dedicato ogni sera, nella Cappella della Chiesa di San Bartolomeo per un massimo di trenta uditori. Per la prima volta oltre alle fiabe tedesche, norvegesi e russe, verranno presentate anche le fiabe italiane di Basile e Calvino.