Bonisoli, "più risorse per la cultura"

ROMA, 4 GIU - La priorità per la cultura "sono più risorse, che piaccia o no dobbiamo spendere di più, non spendiamo abbastanza". Parola di Alberto Bonisoli, nuovo ministro di Beni culturali e turismo che pubblica sul sito del ministero, il Mibact, il discorso fatto in piazza il 2 giugno alla manifestazione M5S, nel quale sottolinea: "Abbiamo un patrimonio bellissimo, di cui dobbiamo essere i cani da guardia". Mentre avverte che in questa prima fase sarà lui a guidare anche il Turismo, campo nel quale, dice, "per prima cosa rivedremo la fiscalità, perché ce n'è un gran bisogno". Per i beni culturali tre priorità: "più risorse e più assunzioni nel pubblico" ("niente precari, dobbiamo investire in persone motivate, qualificate e competenti"), revisione delle modalità di spesa ("voglio capire, valutare ed eventualmente cambiare il modo in cui si spende") e "dare ascolto alle esigenze degli operatori" ("se vogliamo che le cose funzionino dobbiamo chiamare le persone, coinvolgerle e farle lavorare insieme a noi").