Picnic at Hanging Rock, la miniserie

ROMA, 4 GIU - Australia. È il giorno di San Valentino del 1900, le studentesse dell'Appleyard College di Melbourne e la loro governante si ritrovano vicino ad Hanging Rock, un gruppo roccioso dell'entroterra, per pranzare insieme. Ma la gita fuoriporta si tramuterà presto in tragedia quando alcune di loro decidono di allontanarsi: a far ritorno sarà solo una delle studentesse, in stato di shock. Delle altre, nessuna traccia. Picnic at Hanging Rock diventa una miniserie tratte dal romanzo di Joan Lindsay dopo il celebre film del 1975 di Peter Weir, questa volta con la bravissima Natalie Dormer (Game of Thrones, Hunger Games - la ragazza di fuoco, Rush, Elementary) nel cast. Prodotta da FremantleMedia, va in onda con i primi due episodi dal 5 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic HD. Ogni settimana due nuovi episodi saranno disponibili su Primissime. Racconta il profondo impatto delle sparizioni delle studentesse dell'Appleyard College di Melbourne sulla comunità della cittadina di Woodend.