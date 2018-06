'CinemadaMare', un'estate da film-maker

POTENZA, 4 GIU - E' il più grande "raduno di giovani film-maker del mondo": sono 320, provenienti da 71 nazioni di tutti i continenti, quelli ammessi alla sedicesima edizione di "CinemadaMare", che dal 15 giugno all'8 settembre toccherà 13 Comuni e nove regioni. Stamani la manifestazione è stata presentata dall'ideatore e direttore, Franco Riina, in una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza. Durante l'incontro con i giornalisti, è stato sottolineato che saranno 5.400 i chilometri in viaggio per l'Italia: la prima tappa è fissata a Fiumicino, l'ultima a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema. I giovani cineasti avranno la possibilità di girare film in ogni città dove "CinemadaMare" si fermerà per una settimana.