Il Brasile protagonista a Umbria jazz

PERUGIA, 4 GIU - La musica brasiliana sarà assoluta protagonista a Umbria Jazz 2018, a Perugia dal 13 al 22 luglio. Si esibiranno infatti Caetano Veloso, Gilberto Gil, Margareth Menezes, Marcello Gonalves con Anat Cohen, Yamandu Costa con Guto Wirtti, Os Mutantes e Stefano Bollani con il progetto "Que Bom". Per gli organizzatori della rassegna il primo fine settimana di Uj si annuncia "memorabile". Il 14 luglio Gilberto Gil presenterà una rilettura di uno dei suoi più storici e riusciti progetti, il disco Refavela che incise quarant'anni fa e che rappresenta l'anima più africana della musica di Bahia. Aprirà la serata Margareth Menezes, una delle personalità più prorompenti della scena brasiliana. Il 15 luglio due set di eccezione: Stefano Bollani torna alle sue passioni carioca portando in tour il materiale del suo ultimo disco, "Que Bom" e Caetano Veloso con "Ofertorio", che sale per la prima volta sul palco di Umbria Jazz con i suoi tre figli musicisti. Il 20 luglio in Piazza IV Novembre gli Os Mutantes.