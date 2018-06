Cinema: Angelina Jolie, una star da favola

ROMA, 03 GIU - Un paio di selfie sul set a Londra di Elle Fanning che scherza con una raggiante Angelina Jolie 'photobomber' (chi 'entra' volutamente, per scherzo nella fotografia di un altro) in accappatoio, occhiali scuri e copricapo di scena, hanno annunciato al mondo via social l'inizio delle riprese di Maleficent 2, seguito diretto da Joachim Ronning del primo capitolo live action Disney del 2014. Il film rielaborando i personaggi de La bella addormentata del bosco, puntava l'attenzione sulla strega Malefica. Una variazione che ha conquistato il pubblico, con oltre 750 milioni di dollari nel mondo. Angelina Jolie comunque è di casa nel mondo delle favole. Infatti l'attrice darà la voce a Stella, elefante coprotagonista in The one and only Ivan, trasposizione animata di Thea Sharrock dalla storia per bambini di K. A. Applegate. Inoltre la star interpreterà la madre di Peter Pan e Alice nel Paese del paese della meraviglie in Come Away di Brenda Chapman, regista premio Oscar per Brave. (ANSA).