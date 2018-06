Rezza-Mastrella, creativi su Rai3

ROMA, 3 GIU - Hanno un seguito accanito, vasto, trasversale (anche se certamente non popolare) e sono due artisti di razza al punto da ricevere dopo 30 anni di sodalizio artistico il Leone d'oro alla carriera per il teatro 2018 alla Biennale di Venezia il 20 luglio. Stralunate, spiazzanti, comiche, disturbanti le performance di Antonio Rezza e Flavia Mastrella sono un mondo a parte: o le ami o le odi. E ora approdano a Rai3, mettendo la loro creatività scenica nello show "La tegola e il caso - Quando la scena è servita", in onda da lunedì 4 a mercoledì 6 giugno alle 20.10 e da giovedì 7 a venerdì 15 giugno alle 20.35. L'uno performer-autore e l'altra artista-autrice, hanno firmato a quattro mani l'ideazione e il progetto artistico degli spettacoli: dal 1987 tredici opere teatrali interpretate da Rezza. Puri, folli, situazionisti, con performance in cui l'uso del corpo e la mimica sono protagonisti, Rezza-Mastrella sono unici.