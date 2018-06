Rinascimento chiaroscuro a Los Angeles

LOS ANGELES, 3 GIU - E' stata inaugurata al LACMA, Los Angeles County Museum of Art, la mostra "The Chiaroscuro Woodcut in Renaissance Italy", curata dalla studiosa Naoko Takahatake e organizzata attraverso una collaborazione fra il Lacma e la National Gallery of Art di Washington. Sarà aperta al pubblico dal 3 giugno al 16 settembre. La mostra espone alcuni dei più importanti lavori artistici realizzati con questa tecnica di stampa utilizzando legno inciso, una tecnica nata intorno al 1516 che consiste nella stampa sovrapposta di due o più blocchi di legno incisi e intrisi di inchiostri di differenti colori così da creare toni e contrasti e dare un effetto di tridimensionalità alla stampa. Ideata da Ugo da Carpi (e poi utilizzata da incisori quali Antonio da Trento, Niccolò Vicentino, Nicolò Boldrini e Andrea Andreani) la tecnica ha visto il coinvolgimento di alcuni dei maggior esponenti dell'arte rinascimentale, dal Parmigianino a Raffaello, a Tiziano.