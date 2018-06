Cresce Self Publishing in Italia

ROMA, 2 GIU - Cresce in Italia il Self-Publishing dei libri, ossia l'auto pubblicazione. Nel 2017 si stimano oltre 30.000 titoli, oltre il 45% di tutti quelli pubblicati. Numeri che hanno contributo a far crescere il settore del libro: oltre il 5% rispetto all'anno precedente, secondo il colosso e-commerce Amazon. E il fenomeno è in continuo cambiamento: sia i prezzi che le copie vendute sono sempre più vicini ai libri realizzati dagli editori "tradizionali". I libri auto-prodotti sono migliorati in qualità e sono molti gli autori che per realizzarli si rivolgono ad editor o commissionano la veste grafica a professionisti. E' in crescita anche l'utilizzo del Self-Publishing da parte di esperti ed aziende che vi ricorrono per accrescere autorevolezza o ampliare la notorietà. "Oggi non si deve guardare ad Amazon solo come l'e-commerce più grande del mondo, ma come ad un vero e proprio motore di ricerca", spiega Giacomo Bruno della Bruno Editore, conosciuto come il "papà degli ebook" che ha pubblicato 600 libri digitali