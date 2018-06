Anche Pinocchio ha la sua fragranza

CARRARA (MASSA CARRARA), 2 GIU - Una fragranza anche per Pinocchio. E' Bugia, essenza creata dai Profumi del Marmo di Carrara in collaborazione con la Fondazione Carlo Collodi. Il profumo che omaggia il celebre burattino, Collodi e la sua terra, la Toscana, si contraddistingue per "un top fruttato e speziato che ci ricorda - spiegano dai Profumi del Marmo - le mani callose del buon Geppetto e la sua maestria nell'intagliare il legno", un "cuore floreale e gioioso come l'abbraccio protettivo della fata turchina" e "i tocchi golosi di una giornata al Paese dei Balocchi", emozione effimera quest'ultima "che si tramuta presto in un monito senza tempo, incorruttibile come le note boisee che chiudono la confezione". La morale della favola "viene riverberata anche nel packaging di Bugia impreziosito da un tappo-scultura che unisce i materiali nobili di marmo di Carrara e legno di ciliegio celebrando la creatività e l'immaginazione dell'artigianato italiano".