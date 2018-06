Carrara, apre museo su Michelangelo

CARRARA (MASSA CARRARA), 2 GIU - Inaugurato il 2 giugno il CarMi, il nuovo museo 'Carrara e Michelangelo' a Villa Fabricotti a Carrara (Massa Carrara), dedicato al rapporto del grande artista italiano con la città di Carrara e le sue cave di marmo. All'ingresso ad accogliere il visitatore una grande riproduzione in gesso del Mosè di Michelangelo, copia risalente al 1854. Al piano nobile il piatto forte del museo: esposte diverse copie in gesso utilizzate da numerosi artisti passati per Carrara quasi tutti risalenti ai primi anni del 1800. Le sale dedicate a Michelangelo presentano poi pannelli informativi e materiale multimediale, come monitor che raccontano diversi aspetti della vita dello scultore e del suo rapporto con la città. Suggestiva la riproduzione del celebre David di Michelangelo, proposto sotto forma di ologramma. Esposte anche foto, mappe, stampe e documenti storici Il museo accoglie anche costumi e foto di due film su Michelangelo: Il Peccato di Andrei Konchalovsky e Michelangelo, produzione Sky Arte.