Estate da Jurassic World a magnifiche 8

ROMA, 02 GIU - A differenza del resto del mondo, gli italiani continuano ad andare pochissimo al cinema d'estate. Una tendenza, che da qualche anno major e distributori provano ad invertire, grazie a più proposte di qualità e le uscite globali simultanee dei blockbuster. Stavolta si va dall'ormai immancabile campo dei supereroi, con i ritorni di Ant-man e Gli Incredibili a Ocean's 8, sequel/spin-off al femminile all star, da Cate Blanchett a Sandra Bullock e seguiti come quelli di Mission impossible, The equalizer, Hotel Transylvania, Doraemon e del musical Mamma Mia. Numericamente dominano i thriller horror, molti dei quali con protagoniste donne: dall'inaspettato successo Obbligo o verità con Lucy Hale, Unsane con Claire Foy girato da Stephen Soderbergh con un iPhone, ma anche lo zombie movie romano The end - L'Inferno fuori con Alessandro Roja e Carolina Crescentini. Ad aprire l'estate al cinema, già dal 7 giugno, un altro sequel da grandi incassi, Jurassic World - Il regno distrutto con Chris Pratt.