Sposi Filippa Lagerback-Daniele Bossari

ROMA, 2 GIU - Filippa Lagerback e Daniele Bossari sposi dopo 18 anni. Dopo la proposta di matrimonio in diretta tv (al Grande Fratello vip) i due conduttori si sono uniti il 1 giugno a Villa Ponti, in provincia di Varese. Tra amici, celebrities e parenti, c'era anche ospite d'onore.. Whisky, il biondissimo cocker della coppia Whisky, il biondissimo cocker della coppia! Whisky ha partecipato alla cerimonia e al ricevimento come un vero paggetto d'onore, come testimoniano i video sul profilo Instagram della Lagerback. Il cane con il suo piccolo papillon e un guinzaglio con le margherite, ha aperto il corteo di paggetti che ha accompagnato Filippa Lagerback verso l'altare. Elisa Guidarelli fondatrice di Wedding Dog Sitter ha organizzato la partecipazione del cocker che, sereno e felice accanto ai suoi padroni, è stato coccolato da tutti gli invitati, come una vera star. Whisky fa parte della famiglia da 4 anni.