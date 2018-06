Scala, la prima volta di Fierrebras

MILANO, 1 GIU - Per la prima volta alla Scala va in scena l'opera 'eroico-romantica' di Franz Schubert 'Fierrabras', in cartellone con 7 rappresentazioni dal 5 al 30 giugno, tutte precedute da una presentazione del musicologo Franco Pulcini. Si tratta della produzione firmata da Peter Stein per il Festival di Salisburgo, con cui torna alla Scala di Daniel Harding, assente da Milano con un'opera dal 2014. "E' opinione diffusa che Schubert non fosse capace di scrivere opere - dice Harding - ma anche che Verdi non sapesse scrivere commedie. E come 'Falstaff' smentisce quest'ultima diceria, pure 'Fierrabrass' è la smentita alla prima". Le scene sono di Ferdinand Woegerbauer, i costumi di Anna Maria Heinreich, le luci di Joachim Barth. Le voci: Annett Fritsch (Emma), Dorothea Roeschmann (Florinda), Marie-Claude Chappuis (Maragond), Bernard Richter (Fierrabras), Tomasz Konieczny (Carlo Magno), Markus Werba (Orlando), Peter Sonn (Eginardo), Lauri Vasar (Boland), Martin Piskerski (Ogier), Gustavo Castillo (Brutamonte).