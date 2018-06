Musica: a Ferrara gli Lcd Soundsystem

BOLOGNA, 1 GIU - L'unica data italiana dei Lcd Soundsystem, poi i Kasabian, Cosmo, Colapesce, i Cigarettes After Sex. E' il cartellone del Ferrara sotto le stelle che prende il via il 5 giugno con The Breeders. Il festival ferrarese si conferma così come uno dei più importanti d'Italia, presentando alcuni dei più interessanti esponenti della scena indie, sia italiani, sia stranieri. I concerti si terranno nel cortile del Castello estense e in piazza Castello. La data più attesa è quella del 13 giugno, quando saranno in piazza i Lcd Soundsystem, la bande electro-punk newyorkese capitanata da James Murphy, che ha prodotto uno dei dischi più apprezzati dell'anno scorso e che farà a Ferrara la sua unica apparizione in Italia. Nelle altre date si esibiranno Cosmo (28/6), Colapesce (08/7), Cigarettes After Sex (06/7) e Kasabian (17/7).