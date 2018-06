Alvaro Soler apre Notte Rosa il 6 luglio

BOLOGNA, 1 GIU - Sarà il cantante spagnolo Alvaro Soler ad aprire, sulla spiaggia di Rimini, l'edizione numero 13 della Notte Rosa, il 'Capodanno dell'Estate' che si celebrerà in Romagna e nel Nord delle Marche il 6 luglio, per estendersi al 7, all'insegna dello slogan 'Pink Your Life'. Tanti i volti di spicco della musica: dalla terza classificata a Sanremo 2018, Annalisa a Nina Zilli, da Giusy Ferreri a Ron, dal trio Maria Antonietta-Paola Turci-Noemi a Shel Shapiro, da Edoardo Bennato a i Gemelli DiVersi. La 'Notte Rosa' - che in questa edizione coinvolgerà anche i borghi e paesi dell'entroterra romagnolo i quali illumineranno di rosa i loro monumenti, rocche e castelli - proseguirà per il secondo anno la sua collaborazione con Santarcangelo Festival che 'presterà' il suo spettacolo inaugurale: 'Multitud', performance corale dell'artista e coreografa uruguaiana Tamara Cubas. In festa, insieme alla Romagna, pure le vicine Marche, con Pesaro, Tavullia e Gradara che proporranno tanti eventi a tema rosa.