2 giugno su Sky arriva film su Pertini

ROMA, 1 GIU - In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana, Sky Cinema il 2 giugno presenta in prima tv Pertini il combattente, il film scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, che racconta la storia, dagli anni della Resistenza alla Presidenza della Repubblica del 'più amato dagli italiani', in una chiave pop e con la speranza di arrivare al pubblico delle nuove generazioni. Andrà in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e Sky Arte HD e alle 23 su Sky Cinema Cult HD. Attivista, detenuto, partigiano, politico integerrimo e infine Presidente della Repubblica. Giancarlo De Cataldo ripercorre, anche come narratore in scena, la vita di Pertini in un inedito mosaico di opinioni e aneddoti accompagnato dalle tante canzoni dedicate al Presidente. Un ritratto mai convenzionale dedicato alle nuove generazioni, attirate anche dalla graphic novel animata, a cura dell'illustratore Manuelle Mureddu, e dal fumetto, con i richiami al celebre avatar di Pertini creato da Andrea Pazienza