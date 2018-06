Sardegna, tasse e spiagge numero chiuso

CAGLIARI, 1 GIU - I Comuni apripista sono stati quelli sul mare, che ogni estate fanno il pieno di turisti, da Villasimius ad Alghero. Ma l'imposta di soggiorno ormai si è allargata a quasi tutta la Sardegna che attira o è potenzialmente in grado di attirare i turisti. E la regola vale non solo per gli alberghi, ma anche per le case private in affitto. Sinora sono oltre venti le amministrazioni che hanno fatto questa scelta. Ma tante altre hanno deliberato e ora l'imposta è pronta a sbarcare anche nelle grandi città, da Cagliari a Sassari. Olbia ha deciso nel luglio del 2017 e ha iniziato a riscuotere a novembre. Sant'Antioco ha iniziato da due mesi: si paga dall'1 aprile al 3 ottobre: 50 centesimi al giorno per ogni pernottamento fino a un massimo di cinque consecutivi, purché effettuati nella stessa struttura.