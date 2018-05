I Justice, torniamo live

MILANO, 31 MAG - Dieci anni fa, il documentario e disco live 'A Cross the Universe' coronava il mito dei Justice: trainato da hit come 'D.A.N.C.E.' il duo elettronico francese aveva ottenuto un successo globale l'anno prima con l'album di debutto 'Cross'. Oggi il gruppo celebra il decennale con un tour che passerà da Milano il 17 luglio all'Ippodromo di San Siro, e con l'album dal vivo 'Woman World Wide', in uscita il 24 agosto. "I precedenti dischi live aveva senso che fossero bootleg, con molti rumori del pubblico - racconta Gaspard Augé all'ANSA - Questa volta volevamo che suonasse come se fosse stato inciso in studio: abbiamo registrato alcuni show, scelto il meglio e poi l'abbiamo tirato a lucido". Il disco riflette la scaletta e i suoni dell'ultimo tour: "Abbiamo riarrangiato canzoni vecchie e quelle dell'ultimo album, 'Woman', perché scorressero in un flusso coerente. Dal vivo poi bisogna arrivare dritti al punto, quindi i beat e i bassi sono più grossi".