A giugno in Toscana set film Pieraccioni

FIRENZE, 31 MAG - Via in Toscana alle riprese del nuovo film di Leonardo Pieraccioni 'Se son rose' (prodotto dalla Filmotto): i primi ciak da metà giugno e le location coinvolte dal set, fino a fine luglio, sono Prato, Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello e Scarperia. Pieraccioni veste i panni di un giornalista 50enne, impegnato a stare al passo con le innovazioni del digitale, separato dalla moglie e con una figlia quindicenne, Yolanda. Sempre in Toscana previsto per la fine di giugno l'inizio delle riprese della serie tv Pezzi Unici, a Prato e Firenze, di Cinzia Th Torrini. Sia per Se son rose di Pieraccioni che per Pezzi unici, 1 e 2 giugno, alle Officine Giovani di Prato (in piazza dei Macelli, 4), casting aperti per aspiranti comparse ambosessi, di varie età. All'Isola d'Elba, da fine maggio, è in attività il set per la sesta stagione de I delitti del Barlume mentre in estate, nel Fiorentino, set del lungometraggio Dafne Tutte queste produzioni sono realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission.