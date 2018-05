L'Atelier, i giovani del dopo Bataclan

ROMA, 31 MAG - 'L'Atelier' di Laurent Cantet racconta l'attualità politica, i giovani francesi del dopo Bataclan. Il film dell'autore de 'La classe' (Palma d'oro a Cannes 10 anni fa) arriva in sala con Teodora dal 7/6 dopo essere passato a Cannes a Un Certain Regard. Due i protagonisti: Olivia Dejazet (Marina Fos) e Antoine (Matthieu Lucci). La prima è un'affermata autrice di gialli, cinquantenne borghese che sceglie di tenere un laboratorio di scrittura a La Ciotat, città del sud della Francia nota un tempo per i cantieri navali, ma ormai in piena crisi. Antoine è invece uno dei suoi studenti, il più introverso e talentuoso, della piccola pattuglia di aspiranti scrittori multi-etnici di Olivia. Legato idealmente alla destra, il ragazzo spesso litiga con i suoi compagni di origine araba, cita a un certo punto la strage del Bataclan, gioca con una pistola, ma in realtà è un disadattato, uno che ha in comune con gli altri ragazzi del corso la mancanza di futuro, di lavoro, in una società ogni giorno più cattiva.