Musica unisce Torino-Milano, torna MiTo

TORINO, 31 MAG - Torna dal 3 al 19 settembre MiTo Settembre Musica, il Festival della Musica presentato in una conferenza stampa congiunta a Torino e a Milano. La danza e la musica per la danza sono i temi dell'edizione 2018, un cartellone di 125 concerti - 63 a Torino e 62 a Milano - per la prima volta tutti a pagamento ad eccezione di quelli che si svolgono nelle chiese. La presentazione nelle sedi Rai dei due capoluoghi. "Abbiamo scelto questo luogo - spiega la sindaca di Torino, Chiara Appendino - per sottolineare il valore del servizio pubblico e la volontà di sviluppare rapporti più stretti con l'ente". La prima cittadina sta lavorando con il collega di Milano, Giuseppe Sala, perché il festival venga riconosciuto dal Fus e ottenga i relativi finanziamenti. "Questo festival guarda al futuro - aggiunge - e quest'anno il direttore Nicola Campogrande ha anche potuto lavorare in tranquillità e in anticipo proprio per la sicurezza di cui gode. Un elemento che vogliamo sviluppare ulteriormente".