Emma Dante a "Carmen Consoli & Friends"

CATANIA, 30 MAG - Ci sarà anche un contributo di Emma Dante l'1 giugno a Catania sul palco di "Carmen Consoli & Friends", il concerto-evento organizzato dalla cantantessa nella sua terra per regalare ai ragazzi della Onlus Namastè (affetti da disabilità mentali) una casa famiglia. La regista e attrice, da sempre amica di Carmen - la loro collaborazione è nata nel 2007 con il tour della Consoli - ha scritto un testo originale che sarà interpretato durante la serata. Sul palco ci saranno i più apprezzati nomi della musica italiana: Elisa, Samuele Bersani, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Bandabardò, Marina Rei, Mario Venuti. Le prove dello show sono iniziate oggi con l'arrivo dei primi artisti in un clima di grande festa tra duetti inediti e nuovi arrangiamenti. Oltre agli artisti, all'appello di Carmen ha risposto con entusiasmo anche il pubblico. In migliaia hanno fatto richiesta di partecipare tanto che l'organizzazione ha dovuto spostare il concerto, inizialmente previsto a Villa Bellini, in Piazza del Duomo.