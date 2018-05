Marlene Kuntz a Milano con doppio set

MILANO, 30 MAG - Un solo palco, una sola band, due concerti: i Marlene Kuntz tornano a Milano, il 21 settembre ai Magazzini Generali, con lo show 'Il doppio'. Il gruppo alternative rock sarà protagonista di due set: il primo in chiave acustica, il secondo in versione elettrica. "Partendo dall'idea - raccontano i Marlene Kuntz - di voler fare un primo concerto per pochi intimi in versione acustica, per poi suonare in elettrico nella seconda parte della serata, il tema della doppia opzione ha cominciato a insinuarsi in noi in una chiave di particolare fascino, molto presente nei contesti della letteratura e del cinema: il tema del 'doppio' o, con un tocco di esotismo in più, il 'Doppelgänger'. Perché, in effetti, nella nostra produzione ormai ventennale molti testi hanno centrato o anche solo sfiorato l'argomento, presentando personaggi a qualche livello caratterizzati da più elementi identificativi, a volte in aperta contrapposizione. Perché dunque non riunire tutte quelle canzoni in un unico set, quello elettrico?".