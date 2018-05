Fai, al via censimento Italia del cuore

MILANO, 30 MAG - Oltre 100 tra comitati e comuni hanno già preso contatto con il Fai per il 9/o censimento dei Luoghi del cuore. Un'iniziativa che dal 2003 ha coinvolto 5 milioni di cittadini, desiderosi di segnalare, salvare, un posto magico, spesso per intere comunità. Le votazioni, al via il 30/5, si chiuderanno il 30/11. "Ormai questo è un modo di dire entrato nel lessico comune - ha detto oggi Marco Magnifico vicepresidente del Fai -. In questi anni ha fatto emergere l'Italia degli italiani e ha fatto capire quanto gli italiani siano innamorati del loro paese". Tra le prime segnalazioni arrivate i tabernacoli votivi di Capannoli (Pisa), l'ex carcere di Sant'Agata a Bergamo, l'isolotto di Vivara a Procida (Napoli). Il bene più votato riceverà 50.000 euro. "In tutti questi anni sono stati smossi circa 20 milioni di euro con i contributi di Mibact, istituzioni, associazioni", ha detto Magnifico. Numerosi i testimonial che, oltre a dare il loro volto per il censimento, hanno segnalato il loro luogo del cuore.