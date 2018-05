Nasce Videocittà, dal set agli e-sports

ROMA, 30 MAG - Viaggi nella 'factory' del cinema, dall'assistere su un set all''invecchiamento' di un personaggio alle simulazioni di 'conflitto' da film. Ma anche realtà virtuale, videoarte, una maratona di serie tv, competizioni negli E-sports, un contest per la creazione di un corto in 48 ore, videomapping (la 'rilettura' tridimensionale attraverso potenti proiettori, delle facciate dei palazzi), una serata per Ennio Morricone e per chiudere un 'e-drive in' ecosostenibile sullo sfondo del Colosseo, con l'anteprima su uno schermo largo circa 20 metri di un grande film internazionale. Sono fra gli appuntamenti di Videocittà, rete di eventi quasi esclusivamente a ingresso libero e gratuito, ideata da Francesco Rutelli, presidente dell'Anica, dedicata al cinema e alle nuove frontiere dell'audiovisivo e in programma a Roma, in circa 30 location diverse (come Piazza Navona e l'Ex Dogana a San Lorenzo), dal 19 al 28 ottobre, lo stesso periodo della Festa del Cinema di Roma e del Mercato internazionale dell'Audiovisivo.