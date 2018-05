Arriva in sala film fratelli D'Innocenzo

ROMA, 30 MAG - Attenti ai gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, registi di un'opera prima geniale come La terra dell'abbastanza, in sala dal 7 giugno con Adler Entertainment, dopo il successo di critica al Festival di Berlino. Lontani mille miglia dalla Balduina di Nanni Moretti, i due ventottenni sono cresciuti tra il periferico quartiere romano di Tor Bella Monaca, Lavinio e il litorale di Anzio. Famiglia semplice e cultura anomala, anti-accademica, sgangherata, piena di libri ("non avevamo la tv"), pochi Vhs ("vedevamo sempre gli stessi, tra cui Natale in casa Cupiello e Dumbo"), scuola alberghiera e passione, prima per la fotografia, e poi per il cinema, sono pronti per il secondo film. "Sarà un western al femminile che ha come titolo provvisorio Ex vedove, un girato nell'Italia di fine Ottocento con attori dai vari dialetti". Ne La terra dell'abbastanza, la poetica della periferia romana, della coattagine cantata da Claudio Caligari. Nel cast Max Tortora, Milena Mancini e Luca Zingaretti nel ruolo di un boss.