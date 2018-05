Ora o mai più, meteore alla riscossa

ROMA, 30 MAG - Non sarà una "reunion", né "un happening", né ancora un "come eravamo": Amadeus non ha dubbi, il suo Ora o mai più, il nuovo programma che condurrà da venerdì 8 giugno in prima serata su Rai1, sarà "un treno da prendere al volo" a disposizione di 8 meteore della canzone italiana per dare loro una seconda chance di successo. Per 4 puntate, i cantanti Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, Lisa, Donatella Milani, Valeria Rossi e Stefano Sani si sfideranno per vincere l'opportunità di realizzare un disco. "Nessuno più di me può capire cosa significhi quando il telefono non squilla", dice all'ANSA Amadeus,"Dopo aver lasciato l'Eredità ho avuto anche io un periodo di buio totale, dalla popolarità sono passato al nulla, poi da Mezzogiorno in famiglia ho ricominciato e ho avuto il mio Ora o mai più". In giuria 8 star: Patti Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali, Red Canzian, Marco Masini, Michele Zarrillo e Marcella Bella, che avranno anche il ruolo di coach.