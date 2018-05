Laurea Magistrale Honoris causa a Gifuni

ROMA, 30 MAG - L'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' ha conferito oggi, a Fabrizio Gifuni, attore pluripremiato e particolarmente apprezzato da pubblico e critica, la Laurea Magistrale Honoris Causa in Letteratura italiana, filologia moderna e linguistica. La cerimonia si è svolta, all'Aula Moscati della Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Ateneo romano dove Gifuni ha tenuto una Lectio dal titolo 'La voce umana è un miracolo: il corpo della scrittura, dalla letteratura al teatro', in un percorso di letture e commenti di alcuni grandi testi del nostro '900. "Il libro - ha spiegato Gifuni - si trasforma in un luminoso oggetto transitorio, come se le parole si staccassero dalla dimensione orizzontale della pagina, in cui sono occasionalmente depositate, per rimettersi in verticale: passando dal corpo dello scrittore da cui provengono al corpo di scena, fino ad arrivare a quello degli spettatori".