Anche grande musica a RadioCity Milano

MILANO, 30 MAG - Milano torna a celebrare la radio con la quarta edizione di Radio City, che quest'anno si terrà dall'1 al 3 giugno in piazza del Cannone e alla Triennale con la direzione artistica di Filippo Solibello. I maggiori network italiani saranno presenti nei temporary studios per trasmettere in diretta dal Parco Sempione: da Rai Radio, con sei delle sue dieci emittenti, Radio 105, Radio Deejay, Radio Italia, Virgin Radio, Rmc, Radio Capital, Radio 24 e Radio Popolare, per citarne solo alcune. Anche quest'anno Matera 2019 porterà a Radio City le emittenti della Basilicata. Non mancheranno, sul palco principale allestito nel giardino della Triennale, i grandi nomi della musica italiana come Lo Stato Sociale, in un live su Radio 105 con Max Brigante venerdì 1 giugno. Ospiti di Radio Italia nei giorni del festival saranno Le Vibrazioni, Achille Lauro, The Giornalisti. Molte le radio internazionali presenti, dalla Svizzera, al Giappone, e le web-radio curate da studenti di medie, licei e università.