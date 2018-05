Musicultura, scelti gli 8 vincitori

MACERATA, 30 MAG - Partiti tra 811 concorrenti, gli 8 vincitori di Musicultura 2018, festival della canzone popolare e d'autore, arrivano sul podio finale dopo una lunga e dura selezione cominciata nell'autunno 2017, che ha compreso votazioni online ed audizioni live. Si esibiranno allo Sferisterio di Macerata nelle serate finali del 14, 15 e 17 giugno. Sono Marco Greco; Nemo; Daniela Pes; Pollio; Francesco Rainero; Rakele; Davide Zilli; ZoniDuo. Sarà Radio1 Rai ad ospitare gli otto per un concerto in anteprima dalla Sala A di via Asiago in Roma condotto da Gianmaurizio Foderaro e John Vignola, in onda venerdì 8 giugno. Il cast degli ospiti intanto si arricchisce della presenza di Malika Ayane, che per la prima volta prende parte alla manifestazione: salirà sul palco dello Sferisterio il 17 giugno. Il suo nome rientra in un ricco parterre: Procol Harum, Stato Sociale, Ron Padgett, Adriana Asti, Gianni Amelio, Dori Ghezzi.