Arte antica agli Uffizi in notti estive

FIRENZE, 29 MAG - Si intitola 'Archeologia agli Uffizi' il ciclo di 15 conferenze estive che la galleria fiorentina dedicherà all'arte antica, per secoli ospite dei suoi spazi, dal 6 giugno. La serie di incontri si terrà nell'auditorium Vasari, il mercoledì, dalle 19.30 alle 20.30, mentre il martedì ci saranno gli spettacoli 'Uffizi live'. Vi prenderanno parte, ha spiegato Fabrizio Paolucci, coordinatore delle attività scientifiche delle Gallerie degli Uffizi, "i massimi esperti del collezionismo di antichità fiorentino. I temi affrontati spazieranno dall'arte etrusca a quella egizia, toccando le vicende di capolavori celebri, che, come la Chimera, furono accolti agli Uffizi, o aspetti poco noti a fiorentini e visitatori, come il passato archeologico del complesso vasariano". Gli incontri saranno introdotti da Gabriel Zuchtriegel, direttore del parco archeologico di Paestum, che parlerà il 6 giugno della Tomba del Tuffatore, e saranno conclusi da Eva degli Innocenti, direttore del Museo nazionale di Taranto.