Nasce primo centro Dante nel Mondo

ROMA, 29 MAG - Nasce il primo centro Dante nel mondo e parte dalla Scuola Italiana a Tirana Sh.P.K., scelta come sede pilota. Il progetto, promosso dalla Società Dante Alighieri, s'inaugura in occasione della 'Giornata della Dante', il 29 maggio nella sede dell'Istituto a Roma, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore d'Italia Alberto Cutillo, del Presidente della Dante Alighieri Andrea Riccardi, che ha fortemente voluto e sostenuto una ulteriore estroversione della SDA, e del sindaco di Tirana Erion Veliaj. La scelta di Tirana come primo Centro Dante nel mondo risponde a una serie di istanze. Anzitutto - come spiega una nota della Dante - è il riconoscimento dell'Albania come territorio di importanza strategica per la Società Dante Alighieri, dati gli stretti legami storici e attuali del Paese con l'Italia. Al contempo, l'iniziativa ha lo scopo di rispondere in modo nuovo ed efficace alla domanda di formazione in italiano registrata negli ultimi anni.