Ultimo live Elio e Storie Tese il 29/6

ROMA, 29 MAG - Elio e Le Storie Tese hanno annunciato, per il 29 giugno al Collisioni Festival (a Barolo - Cn), l'ennesimo ultimo concerto della band. Per quello che si annuncia come il saluto finale hanno chiamato amici e colleghi: Piero Pelù, Geppi Cucciari, Cristina D'Avena, Maccio Capatonda. Torna nella band anche Rocco Tanica. Altri comici, attori e artisti verranno annunciati nei prossimi giorni. Oltre al concerto del 29, tutto il weekend sarà dedicato a Elio e Le Storie Tese: il 30 giugno il gruppo sarà invitato sul palco centrale di Letteratura del Festival per un'ultima chiacchierata.