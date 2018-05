Architettura, da Decq a Botta a Carrara

CARRARA (MASSA CARRARA), 29 MAG - Carrara dedica due giorni all'architettura e ad alcuni dei suoi più importanti esponenti in occasione di White Carrara Downtown che insieme a Marmotec Hub 4.0 costituisce Carrara2, nuovo format di fiera diffusa, promosso da Imm dal 2 al 9 giugno, per valorizzare il marmo e il suo territorio. Il primo appuntamento è per il 5 giugno a Palazzo Binelli che ospiterà il colombiano Giancarlo Mazzanti, Alfonso Femia e Renato Rizzi, che dialogheranno sull'architettura condividendo con il pubblico il loro amore per la materia e le sue trasformazioni. Il 9 giugno invece Carrara archiday all'Accademia di Belle arti: la grande architettura europea sarà raccontata da alcuni dei suoi più importanti interpreti, tra cui Odile Decq, Mario Botta, Vincenzo Latina e Serghei Tchoban.